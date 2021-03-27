Хабиб признал, что почувствовал грусть, когда титул в лёгком весе объявили вакантным

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов признался, что после решающего разговора с президентом Даной Уайтом, после которого титул объявили вакантным, испытывал грусть. Россиянин также отметил, что отказать президенту лиги в возобновлении карьеры было очень трудно.
«Знаете, прежде всего, я хочу сказать, что очень сложно отказать Дане Уайту. Буду честен. Иногда он приходил в хорошем настроении, был добр… Иногда же он был совсем не добр. Иногда он говорил одно, затем – другое. Но, в любом случае, это был настоящий честный мужской разговор, между двумя настоящими мужчинами. По моим ощущениям. И в последней встрече он спросил меня: «Эй! Что будем делать?». Я сказал: «Ничего не поменялось, ничего не изменилось. По моему мнению, лёгкому дивизиону необходимо развиваться. Я не хочу сдерживать дивизион».
Я сказал, что моё решение не поменялось. И я сказал, что надеюсь, что он поймёт меня. «Эй, если кто-то просто не хочет драться. Что ты сделаешь? Как тебе такой вариант?». И Дана такой: «Мне надо позвонить». И он делает звонок: «Эй, этот бой официально в силе!». Речь шла о поединке между Чарльзом Оливейрой и Майклом Чендлером. Он ждал моего ответа, чтобы подтвердить его.
Так что, я бы сказал, что это был приятный и интересный вечер для меня. Я пришёл, пообщался, а потом почувствовал какую-то грусть. Они, наконец, официально анонсировали, что титул в лёгком дивизионе теперь является вакантным. Я просто хочу сказать, что всем сердцем люблю соревнования, очень сильно люблю…", — сказал Нурмагомедов в эфире UFC Fight Pass.
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