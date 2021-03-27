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Хасбулаев и Бибулатов стали чемпионами ACA

Хасбулаев и Бибулатов стали чемпионами ACA
Бокс/ММА / Прочее ММА 0

В Санкт-Петербурге завершился турнир по смешанным единоборствам ACA 120. В его главном событии встретились Магомед Бибулатов и Даниэль де Алмейда. Встреча прошла все пять раундов. Её победителем стал россиянин. Таким образом, Бибулатов завоевал титул чемпиона в легчайшем весе.

В соглавном событии турнира встретились бойцы полулёгкого веса Магомедрасул Хасбулаев и Фелипе Фроес. Победу удушающим приёмом в четвёртом раунде одержал Хасбулаев. Таким образом, он стал новым чемпионом лиги в полулёгком дивизионе.

Напомним, что в карде турнира в Санкт-Петербурге также выступил известный российский боец Иван Штырков. Уралец раздельным решением судей справился с Муратом Гуговым. Это была первая победа Штыркова в лиге ACA.

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