Хабиб: всю ночь не спал, чтобы помочь сделать вес Абубакару

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, что для него является мотивацией после завершения карьеры. Спортсмен дал понять, что главным образом он хочет помогать добиваться успехов своим близким.

«Что меня мотивирует? Честно говоря, сегодня я всю ночь не спал, потому что помогал сделать вес своему брату. Абубакар бьётся на этих выходных. И… И если мы говорим о выходе в октагон, то меня ничего не мотивирует. Но у меня есть очень много близких людей, которые помогли мне стать чемпионом, стать большой звездой. И сейчас они продолжают выступать. Поэтому, я здесь, чтобы помогать этим ребятам, и я даю им хорошую энергию, помогаю контролировать их тренировочный лагерь. Это для меня сейчас главная мотивация.

Чего ожидать от Абубакара? Я никогда не видел его таким сфокусированным, как сейчас. Он хорошо сделал вес, сейчас восстанавливается. Я думаю, что сейчас он в своей лучшей форме. Это моё мнение. Я знаю его всю жизнь, мы тренируемся с самого детства. И сейчас он очень хорошо себя чувствует. Ему почти 31 год, и сейчас, ментально и физически он выходит на пик. И я уверен, что мы увидим лучшее его выступление завтра", — сказал Хабиб Нурмагомедов в эфире UFC Fight Pass.