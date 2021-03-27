Хабиб Нурмагомедов назвал следующего лучшего легковеса в UFC

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов ответил на вопрос, кто будет следующим лучшим легковесом в UFC.
«Хотя сейчас люди и говорят о Чендлере, Оливейре и Дастине, Коноре и Гейджи, но… По моему мнению, в конце этого года или в начале следующего, лучшим будет Ислам Махачев. Возможно, люди думают, что я просто продвигаю его, но нет, я просто знаю, насколько хорош этот парень. И все, кто когда-то сталкивались с ним в октагоне, зале, в спаррингах или на матах, они знают это. Вы можете поговорить со многими бойцами UFC, спросите Леона Эдвардса или Камару Усмана, это полусредневесы. Спросите Ди Си или меня. Все, кто когда-либо соревновались с ним, знают, что, если не будет каких-то проблем, то Ислам будет лучшим легковесом в мире», — сказал Хабиб Нурмагомедов в эфире UFC Fight Pass.
Напомним, Ислам Махачев в последний раз появлялся в октагоне на турнире UFC 259, который состоялся 6 марта этого года в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Тогда он досрочно победил Дрю Добера. После той победы россиянин поднялся на одиннадцатое место в рейтинге лиги в лёгком весе. Накануне близкий друг Махачева Хабиб Нурмагомедов сообщил, что следующий поединок Ислам проведёт в июне или июле. По словам россиянина, поединок с участием Махачева станет главным событием турнира.
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