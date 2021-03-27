Стерлинг не понимает, почему Петру Яну обещают немедленный реванш с ним

Чемпион UFC в легчайшем весе Алджэмейн Стерлинг недоумевает, почему бывший чемпион лиги Пётр Ян должен получить немедленный реванш с ним. По словам американца, после того как боец нарушает правила, его зачастую отстраняют.
«Когда вы преднамеренно делаете что-то запрещённое, в других видах спорта вас отстраняют, штрафуют, исключают из игры. Яна же награждают реваншем. Получается, вы можете просто нарушить правила и ничего не случится. Могу просто выпрыгнуть из октагона, и мне ничего не будет, могу после сирены подойти толкнуть соперника, и ничего не случится. Я думаю, что если правила и существуют, то по каким-то причинам их нужно соблюдать. Если же нет, давайте забудем о них вообще», — приводит слова Стерлинга BJ Penn.
Напомним, ранним утром 7 марта по московскому времени Пётр Ян и Алджэмейн Стерлинг встретились на турнире UFC 259. Россиянин лидировал по очкам, но в четвёртом раунде нанёс запрещённый удар коленом. В результате Яна дисквалифицировали, а победа и титул чемпиона достались американцу.
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