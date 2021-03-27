Кормье рассказал, каким был Хабиб, когда только начинал тренироваться в США

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье поделился воспоминаниями о том, каким был Хабиб Нурмагомедов, когда только начинал тренироваться в США в зале АКА.

«Я хочу рассказать немного об этом молодом человеке. Тогда ещё он только был на подходе. Он был молодым парнем, который хотел стать чемпионом. Это было единственной его целью — стать чемпионом. Так что тот факт, что Хабиб Нурмагомедов уходит от этого статуса сейчас, показывает, насколько он уверен и удовлетворён своим решением. Потому что долгие годы он хотел только этого — стать чемпионом.

Я помню, когда он только пришёл в АКА, у него был простой телефон и он почти не говорил на английском. И он постоянно включал мне, как Брюс Баффер представляет его на дебюте с UFC. И кричал: «Дагестанский Орёл!». Потому что раньше у него был такой никнейм. Он включал это каждый день в зале и говорил: «Ди Си, однажды я стану непобеждённым, неоспоримым чемпионом и заработаю кучу денег!» Мы говорили: «Да ты с ума сошёл!». Но сейчас он всего этого добился, и мы невероятно гордимся им. И сейчас, когда он уходит, я знаю, насколько он уверен в своём решении. Потому что это всё, чего он хотел, – стать чемпионом», — сказал Кормье в эфире UFC Fight Pass.