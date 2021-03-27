Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Оскар де ла Хойя объявил о возобновлении карьеры. Он вернётся на ринг 3 июля

Оскар де ла Хойя объявил о возобновлении карьеры. Он вернётся на ринг 3 июля
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0
Аудио-версия:

Бывший чемпион мира по боксу в шести весовых категориях, глава промоутерской компании Golden Boy Promotions, легендарный Оскар де ла Хойя объявил о возобновлении карьеры, сообщает MMA Fighting. Об этом Оскар рассказал в интервью известному рэперу «Снуп Догу». Боксёр обещает провести первый за 13 лет поединок 3 июля 2021 года. Соперник де ла Хойи пока не назван.

Де ла Хойя на протяжении года обещал возобновить карьеру. Более того, в качестве потенциальных соперников он называл даже бывшего клиента своей промоутерской компании Сауля Альвареса, а также чемпиона мира в среднем весе Геннадия Головкина.

Последний раз де ла Хойя появлялся в ринге в 2008 году, тогда он техническим нокаутом проиграл Мэнни Пакьяо. После завершения карьеры у боксёра были проблемы с алкоголем и наркозависимостью.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021