Оскар де ла Хойя объявил о возобновлении карьеры. Он вернётся на ринг 3 июля

Бывший чемпион мира по боксу в шести весовых категориях, глава промоутерской компании Golden Boy Promotions, легендарный Оскар де ла Хойя объявил о возобновлении карьеры, сообщает MMA Fighting. Об этом Оскар рассказал в интервью известному рэперу «Снуп Догу». Боксёр обещает провести первый за 13 лет поединок 3 июля 2021 года. Соперник де ла Хойи пока не назван.
Де ла Хойя на протяжении года обещал возобновить карьеру. Более того, в качестве потенциальных соперников он называл даже бывшего клиента своей промоутерской компании Сауля Альвареса, а также чемпиона мира в среднем весе Геннадия Головкина.
Последний раз де ла Хойя появлялся в ринге в 2008 году, тогда он техническим нокаутом проиграл Мэнни Пакьяо. После завершения карьеры у боксёра были проблемы с алкоголем и наркозависимостью.
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