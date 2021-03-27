Хабиб — о тренерской работе: у нас есть тренер — Хавьер Мендес

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов дал понять, что не намерен погружаться в тренерскую деятельность в полном смысле этого слова. По словам россиянина, эту роль по-прежнему будет выполнять Хавьер Мендес.
«Нет, я вижу себя не совсем тренером. У нас есть главный тренер — Хавьер Мендес. Я буду помогать ему в работе с моими ребятами, с его ребятами. Когда я здесь, а я здесь уже месяц, я помогаю своим братьям, множеству других ребят. Мы вместе с ними тренируемся. Я люблю помогать. У меня есть большие знания в этом спорте, и я хочу поделиться ими с молодыми львами. Я хочу помочь им.
Я продолжаю спарринговаться каждый день. Что? Тренер говорит, что я по-прежнему не отдаю им раунды? Нет, сейчас уже отдаю. Это очень полезно в ментальном плане. Так что иногда я отдаю раунды», — сказал Нурмагомедов в эфире UFC Fight Pass.
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