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Дана Уайт намекнул, что Гэтжи может стать следующим претендентом на титул

Дана Уайт намекнул, что Гэтжи может стать следующим претендентом на титул
Бокс/ММА / UFC 0

Президент UFC Дана Уайт отреагировал на недавние высказывания бывшего временного чемпиона лиги в лёгком весе Джастина Гэтжи, который выразил недовольство тем, что титульный бой после ухода Хабиба получил не он. По словам функционера, Гэтжи, напротив, находится в прекрасной ситуации.

«Возможно, он будет следующим претендентом после поединка Чендлера с Оливейрой. Сейчас его положение не может быть лучше. Посмотрим, как всё разрешится. Это также будет зависеть от того, чем закончится схватка Макгрегора с Порье. Многое зависит от времени, тайминга, кто получит травму и так далее. Но сейчас Гэтжи в отличной ситуации», — приводит слова Уайта BJ Penn.

Напомним, Гэтжи последний поединок провёл в октябре 2020 года. Тогда он досрочно уступил Хабибу Нурмагомедову.

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