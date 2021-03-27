Дана Уайт намекнул, что Гэтжи может стать следующим претендентом на титул

Президент UFC Дана Уайт отреагировал на недавние высказывания бывшего временного чемпиона лиги в лёгком весе Джастина Гэтжи, который выразил недовольство тем, что титульный бой после ухода Хабиба получил не он. По словам функционера, Гэтжи, напротив, находится в прекрасной ситуации.
«Возможно, он будет следующим претендентом после поединка Чендлера с Оливейрой. Сейчас его положение не может быть лучше. Посмотрим, как всё разрешится. Это также будет зависеть от того, чем закончится схватка Макгрегора с Порье. Многое зависит от времени, тайминга, кто получит травму и так далее. Но сейчас Гэтжи в отличной ситуации», — приводит слова Уайта BJ Penn.
Напомним, Гэтжи последний поединок провёл в октябре 2020 года. Тогда он досрочно уступил Хабибу Нурмагомедову.
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