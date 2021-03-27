Хабиб поздравил Хасбулаева с завоеванием титула ACA
Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов отреагировал на победу Магомедрасула Хасбулаева на турнире ACA 120 в Санкт-Петербурге, благодаря которой тот завоевал титул организации в полулёгком весе.
«Ты просто бомба, очень рад за тебя, ты очень долго к этому шёл, поздравляю тебя от души. Скоро увидимся в селухе», — написал Нурмагомедов.
Соответствующий пост доступен на странице Хабиба в социальной сети «Инстаграм».
Напомним, турнир ACA 120 прошёл 27 марта в Санкт-Петербурге. В его карде Магомедрасул Хасбулаев удушающим приёмом в четвёртом раунде победил Фелипе Фроеса и стал новым чемпионом лиги. В ещё одном титульном поединке турнира экс-боец UFC Магомед Бибулатов завоевал титул в легчайшем дивизионе.
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