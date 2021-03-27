Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Финальное промо UFC260: Миочич — Нганну

Финальное промо UFC260: Миочич — Нганну
Бокс/ММА / UFC 0

Пресс-служба UFC опубликовала финальное промо очередного турнира — UFC 260. В главном поединке вечера состоится титульный бой Стипе Миочича и Фрэнсис Нганну.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Бой Миочич — Нганну состоится ранним утром 28 марта по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США). В преддверии противостояния бойцы прошли официальную церемонию взвешивания. По её итогам Нганну значительно перевесил оппонента. Вес камерунца составил 119,2 кг, в то время как Миочич потянул на 106,1 кг.

UFC 260. Основной кард:

Стипе Миочич — Фрэнсис Нганну
Тайрон Вудли — Висенте Луке
Шон О'Мэйлли — Томас Алмейда
Джиллиан Робертсон — Миранда Маверик
Джейми Мелларки — Хама Уорти

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира UFC 260.

Нганну оказался тяжелее Миочича на 13 кг
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021