Финальное промо UFC260: Миочич — Нганну
Пресс-служба UFC опубликовала финальное промо очередного турнира — UFC 260. В главном поединке вечера состоится титульный бой Стипе Миочича и Фрэнсис Нганну.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Бой Миочич — Нганну состоится ранним утром 28 марта по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США). В преддверии противостояния бойцы прошли официальную церемонию взвешивания. По её итогам Нганну значительно перевесил оппонента. Вес камерунца составил 119,2 кг, в то время как Миочич потянул на 106,1 кг.
UFC 260. Основной кард:
Стипе Миочич — Фрэнсис Нганну
Тайрон Вудли — Висенте Луке
Шон О'Мэйлли — Томас Алмейда
Джиллиан Робертсон — Миранда Маверик
Джейми Мелларки — Хама Уорти
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира UFC 260.
Нганну оказался тяжелее Миочича на 13 кг
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