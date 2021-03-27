Онлайн-трансляция боя-реванша Поветкин — Уайт начнётся примерно в 00:30

В ночь с 27 на 28 марта по московскому времени состоится бой-реванш россиянина Александра Поветкина и британца Диллиана Уайта. Соперники проведут поединок на турнире, который пройдёт в Гибралтаре.

Первый бой соперников проходил летом 2020 года. Тогда Уайт дважды отправил россиянина в нокдаун, но в пятом раунде пропустил мощный удар, после которого уже не смог встать.

Ожидалось, что соперники проведут бой-реванш в конце 2020 года, но Поветкин заразился коронавирусом, из-за чего был вынужден отказаться от поединка.

На счету 41-летнего Поветкина 39 боёв в профессиональном боксе, в которых он одержал 36 побед (в том числе 25 нокаутом) и потерпел два поражения, ещё один поединок закончился вничью. В активе 32-летнего Уайта 27 побед при двух поражениях в 29 боях на профессиональном ринге.

«Чемпионат» проведёт прямую онлайн-трансляцию боя Поветкин — Уайт 2.