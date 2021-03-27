Тищенко потерпел первое поражение в карьере, уступив Мчуну решением судей

Российский боксёр Евгений Тищенко провёл очередной поединок. На турнире по боксу RCC Boxing Promotions Тищенко встретился с Табисо Мчуну из ЮАР. Соперники оспорили пояс чемпиона WBC Silver, который принадлежал Мчуну. Также победитель становился обязательным претендентом на титульный поединок Алексея Папина и Илунги Макабу.

Бой продлился все 12 раундов и завершился победой Мчуну единогласным решением судей.

Мчуну активно провёл первую половину поединка. Во второй части боя представитель ЮАР больше оборонялся, но не позволял сопернику нанести себе ущерб. Более того, Табисо здорово действовал на контратаках, регулярно пробивая в корпус российскому боксёру. В результате Мчуну защитил титул WBC Silver.

Для Тищенко это поражение стало первым в карьере.