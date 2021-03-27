Тищенко прокомментировал первое поражение в карьере

Российский боксёр Евгений Тищенко прокомментировал результат боя с представителем ЮАР Табисо Мчуну. Поединок проходил на турнире по боксу RCC Boxing. Мчуну одержал победу единогласным решением судей. Это поражение стало первым в карьере Тищенко.
«Проиграл. Надо делать выводы. Я чувствовал, что проигрываю, но не смог что-то радикально изменить. Почему и как — надо разбираться. Наверное, это будет уроком. Больше таких ошибок совершать нельзя. Понятно, что экзамен был серьёзный, но вполне всё было по силам — он проходимый, проигрывал. Я должен был выигрывать. Мои чемпионские амбиции сохраняются — и останутся, пока я буду драться», — приводит слова Тищенко пресс-служба RCC Boxing.
Мчуну активно провёл первую половину поединка. Во второй части боя представитель ЮАР больше оборонялся, но не позволял сопернику нанести себе ущерб. В результате Мчуну защитил титул WBC Silver.
- 27 марта 2021
-
23:37
-
22:27
-
22:21
-
21:44
-
19:41
-
18:14
-
17:39
-
16:33
-
15:20
-
14:27
-
13:59
-
13:38
-
12:44
-
11:59
-
10:48
-
10:14
-
09:31
-
09:15
-
03:50
-
00:42
-
00:38
-
00:24
-
00:17
-
00:02
- 26 марта 2021
-
23:41
-
22:58
-
22:49
-
21:59
-
20:58
-
20:20
-
19:39
-
18:37
-
17:56
-
17:18
-
16:17