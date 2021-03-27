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Тищенко прокомментировал первое поражение в карьере

Тищенко прокомментировал первое поражение в карьере
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0
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Российский боксёр Евгений Тищенко прокомментировал результат боя с представителем ЮАР Табисо Мчуну. Поединок проходил на турнире по боксу RCC Boxing. Мчуну одержал победу единогласным решением судей. Это поражение стало первым в карьере Тищенко.

«Проиграл. Надо делать выводы. Я чувствовал, что проигрываю, но не смог что-то радикально изменить. Почему и как — надо разбираться. Наверное, это будет уроком. Больше таких ошибок совершать нельзя. Понятно, что экзамен был серьёзный, но вполне всё было по силам — он проходимый, проигрывал. Я должен был выигрывать. Мои чемпионские амбиции сохраняются — и останутся, пока я буду драться», — приводит слова Тищенко пресс-служба RCC Boxing.

Мчуну активно провёл первую половину поединка. Во второй части боя представитель ЮАР больше оборонялся, но не позволял сопернику нанести себе ущерб. В результате Мчуну защитил титул WBC Silver.

Тищенко потерпел первое поражение в карьере, уступив Мчуну решением судей
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