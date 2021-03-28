Онлайн-трансляция боя Миочич — Нганну

Ранним утром 28 марта по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) пройдёт главный поединок турнира по смешанным единоборствам UFC 260, в котором встретятся чемпион лиги в тяжёлом весе Стипе Миочич и Фрэнсис Нганну.

В преддверии противостояния бойцы прошли официальную церемонию взвешивания. По её итогам Нганну значительно перевесил оппонента. Вес камерунца составил 119,2 кг, в то время как Миочич потянул на 106,1 кг.

Напомним, впервые Стипе Миочич и Фрэнсис Нганну встретились в январе 2018 года. Тогда американец хорватского происхождения победил единогласным решением судей. Соглавным событием турнира UFC 260 станет встреча в полусреднем весе, в котором экс-чемпион лиги Тайрон Вудли померится силами с Висенте Луке.