Уайт: мне грустно, что я не закончил бой с Поветкиным в первом раунде

Британец Диллиан Уайт прокомментировал победу над Александром Поветкиным в бою-реванше. Победу в нём одержал Уайт, нокаутировав Александра в четвёртом раунде. Таким образом, Поветкин утратил пояс временного чемпиона по версии WBC.
«Мне просто грустно, что я не закончил бой в первом раунде. Я не должен был проиграть и в первый раз. Я был зол на себя, так как совершил глупую ошибку и заплатил за это. С самого начала я был рядом с ним. В первом раунде у меня было искушение вылезти из кожи вон. но потом я подумал, что это было бы неразумно. Он всё ещё очень силен. Верю, что могу стать чемпионом мира. Я обладаю силой, с помощью которой могу победить любого», — приводит слова Уайта Boxing Scene.
На счету 41-летнего Поветкина 40 боёв в профессиональном боксе, в которых он одержал 36 побед (в том числе 25 нокаутом) и потерпел три поражения, ещё один поединок закончился вничью. В активе 32-летнего Уайта 28 побед при двух поражениях в 30 боях на профессиональном ринге.
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