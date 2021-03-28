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Абубакар Нурмагомедов победил Джарэда Гудена на турнире UFC 260

Абубакар Нурмагомедов победил Джарэда Гудена на турнире UFC 260
Бокс/ММА / UFC 0

В ночь с 27 на 28 марта мск в Лас-Вегасе (штат Невада, США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC 260. В рамках предварительного карда россиянин Абубакар Нурмагомедов сразился с американцем Джаредом Гуденом.

Бой продлился все три раунда и завершился победой Нурмагомедова единогласным решением судей. Для россиянина эта победа стала первой в рамках UFC. Свой первый бой в лиге он проиграл.

На счету Нурмагомедова-младшего 16 побед, три поражения и одна ничья в смешанных единоборствах. В активе американца теперь 13 побед и 6 поражений.

В главном бою сойдутся обладатель пояса в тяжёлом весе Стипе Миочич и претендент на пояс Фрэнсис Нганну.

«Чемпионат» проводит онлайн-трансляцию турнира UFC 260.

UFC 2021. UFC 260, Лас-Вегас, США
Джаред Гуден - Абубакар Нурмагомедов (W)
28 марта 2021, воскресенье. 04:10 МСК
Абубакар Нурмагомедов
Окончено
UD
Джаред Гуден
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