Абубакар Нурмагомедов победил Джарэда Гудена на турнире UFC 260
В ночь с 27 на 28 марта мск в Лас-Вегасе (штат Невада, США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC 260. В рамках предварительного карда россиянин Абубакар Нурмагомедов сразился с американцем Джаредом Гуденом.
Бой продлился все три раунда и завершился победой Нурмагомедова единогласным решением судей. Для россиянина эта победа стала первой в рамках UFC. Свой первый бой в лиге он проиграл.
На счету Нурмагомедова-младшего 16 побед, три поражения и одна ничья в смешанных единоборствах. В активе американца теперь 13 побед и 6 поражений.
В главном бою сойдутся обладатель пояса в тяжёлом весе Стипе Миочич и претендент на пояс Фрэнсис Нганну.
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