«Мы гордимся тобой, брат». Хабиб поздравил Абубакара с первой победой в UFC

Экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов поздравил своего двоюродного брата Абубакара с первой победой в UFC.
«Еще одна крупная победа для нашей команды. Мы вместе побеждаем и вместе проигрываем, братья – все для меня. Мы гордимся тобой, брат Абубакар. Мы знаем, что ты можешь добиться большего. Нам повезло с нашим тренером Хавьером Мендесом. Он лучший в мире. Спасибо за все тренеру, мы тебя любим», – написал Хабиб в своём аккаунте в «Инстаграме».
Соперником Абубакара был американец Джаред Гуден. Их бой прошел в андеркарде турнира UFC 260. Поединок продлился все три раунда и завершился победой Нурмагомедова единогласным решением судей — 30-27, 30-27, 30-27. Для Абубакара это 16-я победа в карьере и первая в UFC. Свой первый бой в промоушене Нурмагомедов проиграл Давиду Заваде.
- 28 марта 2021
-
07:27
-
07:09
-
07:03
-
04:38
-
03:41
-
03:12
-
02:59
-
02:49
-
02:32
-
02:11
-
01:57
- 27 марта 2021
-
23:37
-
22:27
-
22:21
-
21:44
-
19:41
-
18:14
-
17:39
-
16:33
-
15:20
-
14:27
-
13:59
-
13:38
-
12:44
-
11:59
-
10:48
-
10:14
-
09:31
-
09:15
-
03:50
-
00:42
-
00:38
-
00:24
-
00:17
-
00:02