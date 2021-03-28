«Мы гордимся тобой, брат». Хабиб поздравил Абубакара с первой победой в UFC

Экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов поздравил своего двоюродного брата Абубакара с первой победой в UFC.

«Еще одна крупная победа для нашей команды. Мы вместе побеждаем и вместе проигрываем, братья – все для меня. Мы гордимся тобой, брат Абубакар. Мы знаем, что ты можешь добиться большего. Нам повезло с нашим тренером Хавьером Мендесом. Он лучший в мире. Спасибо за все тренеру, мы тебя любим», – написал Хабиб в своём аккаунте в «Инстаграме».

Соперником Абубакара был американец Джаред Гуден. Их бой прошел в андеркарде турнира UFC 260. Поединок продлился все три раунда и завершился победой Нурмагомедова единогласным решением судей — 30-27, 30-27, 30-27. Для Абубакара это 16-я победа в карьере и первая в UFC. Свой первый бой в промоушене Нурмагомедов проиграл Давиду Заваде.