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Нганну нокаутировал Миочича и стал новым чемпионом UFC в тяжёлом весе

Нганну нокаутировал Миочича и стал новым чемпионом UFC в тяжёлом весе
Бокс/ММА / UFC 0
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В главном бою турнира UFC 260 в Лас-Вегасе (США, штат Невада) обладатель пояса в тяжёлом весе Стипе Миочич нокаутом во втором раунде проиграл Фрэнсису Нганну.

34-летний Нганну одержал 16-ю победу в карьере при трёх поражениях. Для 38-летнего Миочича это поражение стало четвёртым. Их первый бой прошёл в 2018 году, тогда Миочич победил решением судей.

В соглавном бою UFC 260 американский боец Тайрон Вудли проиграл бразильцу Висенте Луке. Поединок в полусреднем весе завершился в первом раунде – Вудли сдался после удушающего приёма.

В рамках предварительного карда россиянин Абубакар Нурмагомедов сразился с американцем Джаредом Гуденом. Бой продлился все три раунда и завершился победой Нурмагомедова единогласным решением судей. Для россиянина эта победа стала первой в рамках UFC. Свой первый бой в лиге он проиграл.

UFC 2021. UFC 260, Лас-Вегас, США
Стипе Миочич - Франсис Нганну (W)
28 марта 2021, воскресенье. 07:10 МСК
Франсис Нганну
Окончено
KO
Стипе Миочич
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