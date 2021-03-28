Нганну нокаутировал Миочича и стал новым чемпионом UFC в тяжёлом весе

В главном бою турнира UFC 260 в Лас-Вегасе (США, штат Невада) обладатель пояса в тяжёлом весе Стипе Миочич нокаутом во втором раунде проиграл Фрэнсису Нганну.

34-летний Нганну одержал 16-ю победу в карьере при трёх поражениях. Для 38-летнего Миочича это поражение стало четвёртым. Их первый бой прошёл в 2018 году, тогда Миочич победил решением судей.

В соглавном бою UFC 260 американский боец Тайрон Вудли проиграл бразильцу Висенте Луке. Поединок в полусреднем весе завершился в первом раунде – Вудли сдался после удушающего приёма.

В рамках предварительного карда россиянин Абубакар Нурмагомедов сразился с американцем Джаредом Гуденом. Бой продлился все три раунда и завершился победой Нурмагомедова единогласным решением судей. Для россиянина эта победа стала первой в рамках UFC. Свой первый бой в лиге он проиграл.