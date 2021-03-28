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Джонс отреагировал на победу Нганну над Миочичем

Джонс отреагировал на победу Нганну над Миочичем
Бокс/ММА / UFC 0
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Американский полутяжеловес Джон Джонс, поднимающийся в дивизион выше, отреагировал на победу Фрэнсиса Нганну над чемпионом UFC в тяжёлом весе Стипе Миочичем.

«Покажите мне деньги», — написал Джонс в своём аккаунте в «Твиттере».

Камерунский боец Фрэнсис Нганну стал новым чемпионом UFC в тяжёлом весе, нокаутировав Стипе Миочича во втором раунде в главном событии шоу UFC 260. Следующим возможным претендентом на пояс станет 33-летний Джонс. На его счету 26 побед и одно поражение в ММА.

В соглавном бою UFC 260 американский боец Тайрон Вудли проиграл бразильцу Висенте Луке. Поединок в полусреднем весе завершился в первом раунде – Вудли сдался после удушающего приёма.

В рамках предварительного карда россиянин Абубакар Нурмагомедов сразился с американцем Джаредом Гуденом. Бой продлился все три раунда и завершился победой Нурмагомедова единогласным решением судей. Для россиянина эта победа стала первой в рамках UFC. Свой первый бой в лиге он проиграл.

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