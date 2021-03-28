Нганну: буду готов к бою с Джонсом в июле или в августе

Действующий чемпион UFC в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну прокомментировал возможный поединок с Джоном Джонсом, который поднимается в дивизион выше.

«Конечно, я считаю, что Джон Джонс это величайший боец всех времён в MMA, и его переход в тяжёлый дивизион — это здорово, это отличный вызов для меня, хорошая победа для моего рекорда, отличное имя для моего резюме. Но в этот раз он будет претендентом. Я чемпион, он поднимается и бросает мне вызов. Так что я готов. Я буду готов в ближайшее время, даже летом. Возможно, в июле или в августе, когда они будут готовы», — сказал Нганну.

Сегодня, 28 марта, Нганну в титульном поединке нокаутировал Стипе Миочича. 34-летний Нганну одержал 16-ю победу в карьере при трёх поражениях. Для 38-летнего Миочича это поражение стало четвёртым. Их первый бой прошёл в 2018 году, тогда Миочич победил решением судей.