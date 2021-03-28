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Шлеменко — Поветкину: держись, мы с тобой в любой ситуации

Шлеменко — Поветкину: держись, мы с тобой в любой ситуации
Бокс/ММА / Прочее ММА 0

Боец смешанных единоборств Александр Шлеменко обратился к боксёру Александру Поветкину, который сегодня, 28 марта, лишился временного пояса чемпиона по версии WBC в поединке с британцем Диллианом Уайтом.

«Александр, держись, мы с тобой в любой ситуации. Здоровья тебе и крепости духа, чтобы пережить это испытание», — написал Шлеменко на своей странице в «Инстаграме».

Посмотреть фотографию можно на странице Александра Шлеменко в «Инстаграме».

В реванше Уайт нокаутировал Поветкина в четвёртом раунде. На счету 41-летнего Поветкина 40 боёв в профессиональном боксе, в которых он одержал 36 побед (в том числе 25 нокаутом) и потерпел три поражения, ещё один поединок закончился вничью. В активе 32-летнего Уайта 28 побед при двух поражениях в 30 боях на профессиональном ринге.

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