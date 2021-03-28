Шлеменко — Поветкину: держись, мы с тобой в любой ситуации

Боец смешанных единоборств Александр Шлеменко обратился к боксёру Александру Поветкину, который сегодня, 28 марта, лишился временного пояса чемпиона по версии WBC в поединке с британцем Диллианом Уайтом.
«Александр, держись, мы с тобой в любой ситуации. Здоровья тебе и крепости духа, чтобы пережить это испытание», — написал Шлеменко на своей странице в «Инстаграме».
Посмотреть фотографию можно на странице Александра Шлеменко в «Инстаграме».
В реванше Уайт нокаутировал Поветкина в четвёртом раунде. На счету 41-летнего Поветкина 40 боёв в профессиональном боксе, в которых он одержал 36 побед (в том числе 25 нокаутом) и потерпел три поражения, ещё один поединок закончился вничью. В активе 32-летнего Уайта 28 побед при двух поражениях в 30 боях на профессиональном ринге.
- 28 марта 2021
-
10:18
-
10:05
-
09:49
-
09:43
-
09:35
-
08:53
-
08:21
-
08:04
-
07:27
-
07:09
-
07:03
-
04:38
-
03:41
-
03:12
-
02:59
-
02:49
-
02:32
-
02:11
-
01:57
- 27 марта 2021
-
23:37
-
22:27
-
22:21
-
21:44
-
19:41
-
18:14
-
17:39
-
16:33
-
15:20
-
14:27
-
13:59
-
13:38
-
12:44
-
11:59
-
10:48
-
10:14