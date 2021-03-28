Волков: у меня есть понимание, как я мог бы выиграть у Нганну

Российский боец MMA Александр Волков, выступающий в UFC в тяжёлом весе, рассказал, какой тактики будет придерживаться, если он проведёт бой с действующим чемпионом Фрэнсисом Нганну.
«Я, наверное, дам по себе попасть. Моя философия бойца заключается в том, что если ты выходишь на бой, ты по-любому дашь по себе попасть, даже если соперник слабый. В принципе, мы видели, что и Нганну пропускал удары, когда сам заканчивал бои очень быстро. То есть в любом случае пропущенные удары будут. Вопрос, под какими углами, увижу я эти удары или нет и где я буду находиться. Нужно понимать, что я пропущу удары, вопрос в том, как моя голова на это среагирует.
В тяжёлом весе почти каждый боец в той или иной степени нокаутер. Я дрался с Оверимом, с Харрисом, у которого почти все победы нокаутами. Дрался с Льюисом, и у него получилось в конце боя по мне попасть, но до этого момента я чувствовал себя достаточно свободно. Когда ты дерёшься с человеком, у которого есть удар, с этим приходится считаться. Но это часть нашего спорта. Смысла сейчас не принимать такой бой нет. Я просто не хочу заниматься шапкозакидательством и говорить, как у кого я выиграю. У меня есть понимание, как я мог бы выиграть у Нганну.
Реально победить так, как Миочич в первом бою за счет борьбы? Маловероятно, потому что так низко в ноги я все-таки не прохожу, но завязывать поединок в клинче — это вполне возможно. Тем более я сейчас достаточно большой, сил у меня хватает, а работа в клинче одна из моих любимых работ. В клинче Нганну не смог бы размахивать своими ударами, и это была бы одна из тактик, если бы у меня не получилось работать на дистанции», — приводит слова Волкова «Матч ТВ».
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