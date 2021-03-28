Конор Макгрегор: я пёс, ты убегаешь — я догоняю
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор опубликовал очередное послание на своей странице в «Твиттере».
Ирландец выложил фотографию с двумя чемпионскими поясами и написал: «Я пёс, ты убегаешь — я догоняю».
Посмотреть фотографию можно на странице Конора Макгрегора в «Твиттере».
Последний бой 32-летний Макгрегор провёл в январе 2021 года, проиграв Дастину Порье. На счету Порье 33 поединка в смешанных единоборствах, в которых он одержал 27 побед и потерпел шесть поражений. У Макгрегора 27 боёв, в которых он одержал 22 победы и потерпел пять поражений. Сообщалось, что Порье предложили бой за вакантный титул UFC в лёгком весе, но он отклонил предложение ради третьего поединка с Макгрегором.
Источник: Порье ради боя с Макгрегором отказался от титульного боя в лёгком весе UFC
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