Менеджер Волкова: мы уже запросили бой с Нганну
Иван Банников, менеджер бойца UFC Александра Волкова рассказал, что россиянин может провести титульный бой с новым чемпионом в тяжёлом весе Фрэнсисом Нганну.
«Мы уже запросили бой с Нганну», — приводит слова Банникова ТАСС.
Нганну нокаутировал Стипе Миочича во втором раунде в главном событии турнира UFC 260. Следующим возможным претендентом на пояс станет 33-летний Джон Джонс, поднимающийся в дивизион выше. На его счету 26 побед и одно поражение в ММА.
Напомним, впервые Стипе Миочич и Фрэнсис Нганну встретились в январе 2018 года. Тогда американец хорватского происхождения победил единогласным решением судей.
Волков заявил, что готов встретиться с Нганну. В случае, если бой организовать не удастся, он готов выйти в октагон с Миочичем.
Волков: у меня есть понимание, как я мог бы выиграть у Нганну
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