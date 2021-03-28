Менеджер Волкова: мы уже запросили бой с Нганну

Иван Банников, менеджер бойца UFC Александра Волкова рассказал, что россиянин может провести титульный бой с новым чемпионом в тяжёлом весе Фрэнсисом Нганну.

«Мы уже запросили бой с Нганну», — приводит слова Банникова ТАСС.

Нганну нокаутировал Стипе Миочича во втором раунде в главном событии турнира UFC 260. Следующим возможным претендентом на пояс станет 33-летний Джон Джонс, поднимающийся в дивизион выше. На его счету 26 побед и одно поражение в ММА.

Напомним, впервые Стипе Миочич и Фрэнсис Нганну встретились в январе 2018 года. Тогда американец хорватского происхождения победил единогласным решением судей.

Волков заявил, что готов встретиться с Нганну. В случае, если бой организовать не удастся, он готов выйти в октагон с Миочичем.