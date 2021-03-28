Владелец American Top Team: Тайрону Вудли стоит задуматься о завершении карьеры

Дэн Ламберт, владелец American Top Team, где боец UFC Тайрон Вудли проводил лучшие годы своей карьеры, посоветовал ему уйти из спорта.

«Я считаю, что Тайрону Вудли следует подумать о завершении карьеры. Никто не сможет добиться успеха на этом уровне, если на 100 процентов не привержен тому, чтобы быть настоящим бойцом. А у Тайрона, как в жизни, так и в карьере происходит много всего, что делает это невозможным», — сказал Ламберт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Вудли потерпел поражение от бразильца Висенте Луке в соглавном бою UFC 260 в Лас-Вегасе (США). Поединок в полусреднем весе завершился в первом раунде – американский боец сдался после удушающего приёма. На счету 38-летнего Вудли 19 побед и 7 поражений, у 29-летнего Луке 20 побед и 7 поражений.