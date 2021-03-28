Владелец American Top Team: Тайрону Вудли стоит задуматься о завершении карьеры

Дэн Ламберт, владелец American Top Team, где боец UFC Тайрон Вудли проводил лучшие годы своей карьеры, посоветовал ему уйти из спорта.
«Я считаю, что Тайрону Вудли следует подумать о завершении карьеры. Никто не сможет добиться успеха на этом уровне, если на 100 процентов не привержен тому, чтобы быть настоящим бойцом. А у Тайрона, как в жизни, так и в карьере происходит много всего, что делает это невозможным», — сказал Ламберт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
Вудли потерпел поражение от бразильца Висенте Луке в соглавном бою UFC 260 в Лас-Вегасе (США). Поединок в полусреднем весе завершился в первом раунде – американский боец сдался после удушающего приёма. На счету 38-летнего Вудли 19 побед и 7 поражений, у 29-летнего Луке 20 побед и 7 поражений.
- 28 марта 2021
-
16:30
-
15:53
-
14:56
-
14:18
-
13:48
-
13:30
-
13:12
-
12:52
-
11:58
-
11:33
-
10:18
-
10:05
-
09:49
-
09:43
-
09:35
-
08:53
-
08:21
-
08:04
-
07:27
-
07:09
-
07:03
-
04:38
-
03:41
-
03:12
-
02:59
-
02:49
-
02:32
-
02:11
-
01:57
- 27 марта 2021
-
23:37
-
22:27
-
22:21
-
21:44
-
19:41
-
18:14