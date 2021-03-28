Президент WBC: Поветкин не был готов к реваншу с Уайтом из-за коронавируса

Президент WBC Маурисио Сулейман высказался о поражении Александра Поветкина от британца Диллиана Уайта в бою-реванше. Уайт нокаутировал Поветкина в четвёртом раунде.
«Поветкин — настоящий воин, у него очень большое сердце. Но думаю, что он был не готов к реваншу с Уайтом по медицинским показаниям после болезни», — приводит слова Сулеймана ТАСС.
На счету 41-летнего Поветкина 40 боёв в профессиональном боксе, в которых он одержал 36 побед (в том числе 25 нокаутом) и потерпел три поражения, ещё один поединок закончился вничью. В активе 32-летнего Уайта 28 побед при двух поражениях в 30 боях на профессиональном ринге.
Первый бой соперников проходил в августе 2020 года. Тогда Уайт был близок к победе. Британец дважды отправлял россиянина в нокдаун, но в пятом раунде Поветкин нокаутировал Диллиана. Предполагалось, что Уайт и Поветкин вновь выйдут на ринг до конца 2020 года. Но российский боксёр заразился коронавирусом и даже оказался в больнице. Из-за этого он не смог подготовиться к бою в первоначальные сроки.
- 28 марта 2021
-
16:30
-
15:53
-
14:56
-
14:18
-
13:48
-
13:30
-
13:12
-
12:52
-
11:58
-
11:33
-
10:18
-
10:05
-
09:49
-
09:43
-
09:35
-
08:53
-
08:21
-
08:04
-
07:27
-
07:09
-
07:03
-
04:38
-
03:41
-
03:12
-
02:59
-
02:49
-
02:32
-
02:11
-
01:57
- 27 марта 2021
-
23:37
-
22:27
-
22:21
-
21:44
-
19:41
-
18:14