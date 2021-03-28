Абубакар Нурмагомедов прокомментировал дебютную победу в UFC

Боец UFC Абубакар Нурмагомедов поделился впечатлениями от первой победы в карьере в лиге, которую он добыл над Джаредом Гуденом на турнире UFC 260. Россиянин поблагодарил всех членов команды, которые помогали ему в подготовке, а также отметил, что в 2021 году планирует провести ещё один бой.

«К этому бою я постарался подойти максимально подготовленным, долго тренировался и старался выполнять все инструкции моей команды, надеюсь, я вас обрадовал. Сам очень рад, все победы и поражения только от всевышнего.

В этом году планирую провести ещё один бой, через неделю приступлю к тренировкам и начну улучшаться в каждом аспекте, чувствую, что прогрессирую и могу быть ещё лучше. Спасибо большое моей команде, а точнее, моей семье. Мы долгое время вместе и всегда поддерживаем друг друга. Моя команда — это самая большая моя мотивация», — написал Нурмагомедов.

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