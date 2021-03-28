Пётр Ян принял участие в съёмках Comedy Club

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян находится в Москве. К такому выводу можно прийти, просмотрев его страницу в «Инстаграме». Судя по всему, в столице России боец также принял участие в съёмках популярной юмористической программы Comedy Club. Небольшой фрагмент видео с соответствующего мероприятия он выложил на своей странице в «Инстаграме».

Напомним, Пётр Ян последний раз появлялся в октагоне 7 марта 2020 года на турнире UFC 259 в Лас-Вегасе (штат Невада, США). В основном карде шоу он встретился с Алджэмейном Стерлингом. Ян лидировал по очкам на карточках судей, но в четвёртом отрезке нанёс запрещённый удар, в результате чего был дисквалифицирован. Чемпионский пояс достался американцу.