Дана Уайт намекнул, что больше не хочет видеть Вудли в UFC
Президент UFC Дана Уайт, отвечая на вопрос, хотел ли бы он видеть бывшего чемпиона лиги в полусреднем весе Тайрон Вудли снова в деле, дал понять, что бойцу лучше покинуть промоушен.
«Хотел бы я видеть его бои снова? Послушайте, сколько Тайрону лет? 39? Это было четвёртое поражение подряд. Вот так», — сказал Уайт на пресс-конференции после турнира UFC 260.
Напомним, Тайрон Вудли выступил в соглавном поединке турнира UFC 260. Его соперником стал Висенте Луке. Экс-чемпион неплохо начал поединок, но после потерял инициативу, а в конце первого раунда попался на удушающий приём. Это было четвёртое поражение Вудли кряду. До этого он потерял титул, уступив Камару Усману, а после проиграл Гилберту Бёрнсу и Колби Ковингтону.
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