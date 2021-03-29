«Словно пощёчина». Джон Джонс оскорблён действиями UFC

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе Джон Джонс недоволен высказываниями главы компании Даны Уайта, который дал понять, что не будет спешить с организацией поединка Джонса с чемпионом промоушена в тяжёлом весе Фрэнсисом Нганну. Джон считает, что Уайт фактически дал ему пощёчину.

«Я всегда слышу, как выросла компания, но всегда нахожусь в одном и том же положении. Я посвятил себя работе, выполнил свою часть сделки. Я полностью изменился и трансформировался и теперь столкнулся со стеной. Это так разочаровывает. Это словно пощёчина. Думал, что мы договорились на хороших условиях. Я упорно трудился, чтобы вернуться в компанию, и получил это дерьмо», — написал американский боец на своей странице в «Твиттере».

Ранее Джон Джонс выступал в полутяжёлом весе, но менее года назад оставил пояс в этом дивизионе вакантным и объявил о переходе в тяжёлый дивизион. В новой весовой категории он до сих пор не дрался.