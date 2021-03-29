«Словно пощёчина». Джон Джонс оскорблён действиями UFC

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе Джон Джонс недоволен высказываниями главы компании Даны Уайта, который дал понять, что не будет спешить с организацией поединка Джонса с чемпионом промоушена в тяжёлом весе Фрэнсисом Нганну. Джон считает, что Уайт фактически дал ему пощёчину.
«Я всегда слышу, как выросла компания, но всегда нахожусь в одном и том же положении. Я посвятил себя работе, выполнил свою часть сделки. Я полностью изменился и трансформировался и теперь столкнулся со стеной. Это так разочаровывает. Это словно пощёчина. Думал, что мы договорились на хороших условиях. Я упорно трудился, чтобы вернуться в компанию, и получил это дерьмо», — написал американский боец на своей странице в «Твиттере».
Ранее Джон Джонс выступал в полутяжёлом весе, но менее года назад оставил пояс в этом дивизионе вакантным и объявил о переходе в тяжёлый дивизион. В новой весовой категории он до сих пор не дрался.
- 29 марта 2021
-
00:33
-
00:22
- 28 марта 2021
-
23:49
-
23:42
-
21:49
-
20:46
-
19:34
-
18:45
-
17:16
-
16:30
-
15:53
-
14:56
-
14:18
-
13:48
-
13:30
-
13:12
-
12:52
-
11:58
-
11:33
-
10:18
-
10:05
-
09:49
-
09:43
-
09:35
-
08:53
-
08:21
-
08:04
-
07:27
-
07:09
-
07:03
-
04:38
-
03:41
-
03:12
-
02:59
-
02:49