Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Дастин Порье назвал предположительную дату третьего боя с Конором Макгрегором

Дастин Порье назвал предположительную дату третьего боя с Конором Макгрегором
Бокс/ММА / UFC 0
Аудио-версия:

32-летний бывший временный чемпион UFC в лёгком весе американец Дастин Порье в социальных сетях намекнул, что переговоры о третьем бое с ирландцем Конором Макгрегором близки к завершению, и опубликовал предположительную дату поединка.

«10 июля», — гласит пост Порье в «Твиттере».

Напомним, в первом бою, состоявшемся в сентябре 2014 года, Макгрегор нокаутировал Порье в первом раунде. Во втором поединке, прошедшем в январе 2021 года, американец нокаутировал ирландца во втором раунде.

На счету 32-летнего Порье 34 боя в смешанных единоборствах, в которых он одержал 27 побед и потерпел шесть поражений, ещё один поединок признали несостоявшимся. У его ровесника Макгрегора 22 победы и пять поражений.

Что касается вакантного титула, то за него поборются Чарльз Оливейра и Майкл Чендлер, поединок состоится в мае 2021 года.

Источник: Порье ради боя с Макгрегором отказался от титульного боя в лёгком весе UFC
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021