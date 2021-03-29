Дастин Порье назвал предположительную дату третьего боя с Конором Макгрегором

32-летний бывший временный чемпион UFC в лёгком весе американец Дастин Порье в социальных сетях намекнул, что переговоры о третьем бое с ирландцем Конором Макгрегором близки к завершению, и опубликовал предположительную дату поединка.

«10 июля», — гласит пост Порье в «Твиттере».

Напомним, в первом бою, состоявшемся в сентябре 2014 года, Макгрегор нокаутировал Порье в первом раунде. Во втором поединке, прошедшем в январе 2021 года, американец нокаутировал ирландца во втором раунде.



На счету 32-летнего Порье 34 боя в смешанных единоборствах, в которых он одержал 27 побед и потерпел шесть поражений, ещё один поединок признали несостоявшимся. У его ровесника Макгрегора 22 победы и пять поражений.



Что касается вакантного титула, то за него поборются Чарльз Оливейра и Майкл Чендлер, поединок состоится в мае 2021 года.