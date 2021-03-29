«Обрадовал своим выступлением». Хабиб выложил фото с Абубакаром из ресторана Сан-Франциско

Экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов в своём аккаунте в «Инстаграме» опубликовал совместное фото с двоюродным братом Абубакаром, одержавшим первую победу в промоушене на турнире UFC 260.
«Братка обрадовал очень своим выступлением. А это мы сидим в ресторане Сан-Франциско, который одного года рождения с нашим прадедушкой», – написал Нурмагомедов в соцсети.
Соперником Абубакара был американец Джаред Гуден. Их бой прошёл в андеркарде турнира UFC 260. Поединок продлился все три раунда и завершился победой Нурмагомедова единогласным решением судей — 30-27, 30-27, 30-27. Для Абубакара это 16-я победа в карьере и первая в UFC.
Напомним, Хабиб Нурмагомедов объявил о завершении карьеры ещё 24 октября 2020 года, сразу после победы над Джастином Гэтжи. Президент UFC Дана Уайт долгое время пытался убедить россиянина вернуться в октагон, но в марте подтвердил, что Хабиб не вернётся. После этого пояс в лёгком весе стал вакантным. Его оспорят Майкл Чендлер и Чарльз Оливейра.
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