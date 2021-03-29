Хамзат Чимаев вернулся к тренировкам после коронавируса. Видео
Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев, выступающий в UFC в полусредней и средней весовых категориях, возобновил тренировки. Свежее видео, снятое на тренировке Чимаева, появилось в «инстаграме» спортсмена.
Напомним, не так давно Хамзат Чимаев был готов завершить карьеру и сделал соответствующее заявление в «Инстаграме». Спортсмен не мог восстановиться после коронавируса и столкнулся с серьёзными проблемами. Позже президент промоушена UFC Дана Уайт помог спортсмену с организацией лечения, а глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров лично убеждал не бросать большой спорт.
Ранее Али Абдель-Азиз, менеджер Хамзата Чимаева, рассказал, с кем его подопечный может провести следующий поединок.
Менеджер Чимаева назвал его возможных следующих соперников
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