Хамзат Чимаев вернулся к тренировкам после коронавируса. Видео

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев, выступающий в UFC в полусредней и средней весовых категориях, возобновил тренировки. Свежее видео, снятое на тренировке Чимаева, появилось в «инстаграме» спортсмена.

Напомним, не так давно Хамзат Чимаев был готов завершить карьеру и сделал соответствующее заявление в «Инстаграме». Спортсмен не мог восстановиться после коронавируса и столкнулся с серьёзными проблемами. Позже президент промоушена UFC Дана Уайт помог спортсмену с организацией лечения, а глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров лично убеждал не бросать большой спорт.

Ранее Али Абдель-Азиз, менеджер Хамзата Чимаева, рассказал, с кем его подопечный может провести следующий поединок.