«Чемпионат» объявляет о наборе авторов статей в отдел «Бокс/ММА»
«Чемпионату» требуются авторы статей в отдел «Бокс/ММА» (возможна удалённая работа).
Требования: грамотность, опыт написания статей по тематике, оперативность, обязательность, уверенное ориентирование в мире единоборств.
График — по согласованию. Заработная плата определяется по итогам собеседования.
Присылайте резюме на электронную почту: Igor.Bragin@rambler-co.ru.
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