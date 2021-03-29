Ф. Емельяненко попал в топ-4 тяжеловесов за всю историю MMA по версии ESPN

Легендарный российский боец MMA Фёдор Емельяненко, выступающий в Bellator, вошёл в четвёрку лучших тяжеловесов за всю историю смешанных единоборств, составленную изданием ESPN.
«Если бы существовала гора Рашмор для тяжеловесов MMA, кто был бы на ней?» — спросили ESPN в «Инстаграме».
Помимо Емельяненко, в топ-4 тяжеловесов попали бывшие чемпионы UFC Стипе Миочич, Кейн Веласкес и Даниэль Кормье.
Посмотреть соответствующее изображение можно в «инстаграме» ESPN MMA.
44-летний Фёдор Емельяненко считается одним из лучших бойцов в истории смешанных единоборств. На его счету 46 боёв в смешанных единоборствах, в которых он одержал 39 побед и потерпел шесть поражений, ещё один поединок признали несостоявшимся. Последний бой он провёл в декабре 2019 года, нокаутировав Куинтона Джексона в первом раунде.
Cмотри бои Bellator на Окко Спорт.
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