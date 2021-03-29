Тим Цзю назвал бой мечты

Австралийский боксёр Тим Цзю, сын бывшего абсолютного чемпиона мира в первом полусреднем весе Кости Цзю, заявил, что его возможный поединок с представителем Казахстана Геннадием Головкиным стал бы боем мечты.
«Мой бой мечты — с Геннадием Головкиным. Он мой кумир на протяжении последних пяти-шести лет. На определённом этапе он был моим идолом. А затем я сказал себе: знаешь, а было бы неплохо подраться с ним в один прекрасный день.
Ему уже далеко за 30. Но ничего нельзя знать заранее», — приводит слова Цзю BoxingScene.
Напомним, 31 марта Тим Цзю проведёт поединок с Деннисом Хоганом.
Последний бой Цзю-младший провёл 16 декабря 2020 года, нокаутировав представителя Новой Зеландии Боуина Моргана. В поединке с Морганом Тим защитил титулы чемпиона Австралии и Азии по версии IBF и пояс WBO Global в первой средней весовой категории. 26-летний спортсмен на профессиональном ринге одержал 17 побед в 17 поединках (12 — нокаутом).
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