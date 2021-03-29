Харитонов: Поветкину нельзя пороть горячку

Российский боец MMA Сергей Харитонов, выступающий в Bellator, высказал мнение, что российскому боксёру Александру Поветкину не стоит завершать карьеру после поражения нокаутом от британца Диллиана Уайта.

«Всегда очень переживаю за Сашу. Непростое поражение, плюс этот коронавирус точно сказался.

Саше нельзя пороть горячку, нельзя уходить. Уверен, он может собраться и вернуться», — цитирует Харитонова ТАСС.

В ночь с 27 на 28 марта мск Александр Поветкин проиграл Диллиану Уайту нокаутом в четвёртом раунде. Это был матч-реванш россиянина и британца. В первом поединке, состоявшемся в августе 2020 года, Поветкин нокаутировал Уайта в пятом раунде, хотя дважды побывал в нокдауне в четвёртом раунде.

На счету 41-летнего Поветкина 40 боёв в профессиональном боксе, в которых он одержал 36 побед (в том числе 25 нокаутом) и потерпел три поражения, ещё один поединок закончился вничью. В активе 32-летнего Уайта 28 побед при двух поражениях в 30 боях на профессиональном ринге.