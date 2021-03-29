Нганну отреагировал на твит UFC о его возможном следующем сопернике
Действующий чемпион UFC в тяжёлой весовой категории Фрэнсис Нганну прокомментировал твит UFC, в котором высказаны предположения о его возможном следующем сопернике: Джон Джонс, Деррик Льюис, Стипе Миочич.
«Джонс, Льюис, Стипе? Кто должен стоять напротив Фрэнсиса Нганну?» — отмечается в сообщении UFC.
«Кто угодно. Искренне ваш, Король», — отреагировал Нганну.
Посмотреть фото можно в «твиттере» UFC.
В минувшие выходные Фрэнсис Нганну нокаутировал Стипе Миочича и отобрал у него пояс UFC в тяжёлой весовой категории. 34-летний Нганну одержал 16-ю победу в карьере при трёх поражениях. Для 38-летнего Миочича это поражение стало четвёртым. Их первый бой состоялся в 2018 году, тогда Миочич победил решением судей.
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