Президент UFC назвал два варианта следующего боя Гэтжи
Президент UFC Дана Уайт заявил, что американский легковес Джастин Гэтжи может либо стать резервистом в третьем поединке Конора Макгрегора и Дастина Порье, либо стать участником соглавного боя на соответствующем турнире. Предполагается, что Макгрегор и Порье проведут третий поединок в июле.
«Да, мы могли бы сделать это (поставить бой Гэтжи соглавным на турнире с главным поединком Макгрегор — Порье. — Прим. «Чемпионата»). Или он мог бы быть запасным», — приводит слова Уайта издание BJPenn.com.
Напомним, 32-летний Джастин Гэтжи последний поединок провёл в октябре 2020 года. Тогда он досрочно уступил российскому бойцу MMA Хабибу Нурмагомедову, который сразу после победы объявил о завершении карьеры в смешанных единоборствах.
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