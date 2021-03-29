Президент UFC назвал два варианта следующего боя Гэтжи

Президент UFC Дана Уайт заявил, что американский легковес Джастин Гэтжи может либо стать резервистом в третьем поединке Конора Макгрегора и Дастина Порье, либо стать участником соглавного боя на соответствующем турнире. Предполагается, что Макгрегор и Порье проведут третий поединок в июле.

«Да, мы могли бы сделать это (поставить бой Гэтжи соглавным на турнире с главным поединком Макгрегор — Порье. — Прим. «Чемпионата»). Или он мог бы быть запасным», — приводит слова Уайта издание BJPenn.com.

Напомним, 32-летний Джастин Гэтжи последний поединок провёл в октябре 2020 года. Тогда он досрочно уступил российскому бойцу MMA Хабибу Нурмагомедову, который сразу после победы объявил о завершении карьеры в смешанных единоборствах.

