Волков: в связи с новой тенденцией в UFC отрабатываю колхозные размашистые удары

Российский боец MMA Александр Волков, выступающий в UFC в тяжёлом весе, на своей странице в «Инстаграме» опубликовал фотографию с тренировки.

«В связи с новой тенденцией в UFC отрабатываю колхозные размашистые удары на мешке. Кто скажет, зачем я 25 лет технику оттачивал?» — написал Волков.

Посмотреть фотографию можно на странице Александра Волкова в «Инстаграме».

Напомним, ранним утром 28 марта по московскому времени на турнире UFC 260 Фрэнсис Нганну встречался со Стипе Миочичем в титульном бою. Нганну нокаутировал Миочича во втором раунде и стал обладателем пояса чемпиона в тяжёлом весе. После этого Волков заявил о готовности встретиться с французом камерунского происхождения. Менеджер россиянина сообщил, что бой уже запрошен.