«Мне подрезают крылья». Джон Джонс в «Твиттере» попросил уволить его из UFC
Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе Джон Джонс на своей странице в «Твиттере» в очередной раз критически высказался в адрес организации, однако впоследствии удалил сообщения.
«Пожалуйста, увольте меня уже. Вы хотите, чтобы я остался, но относитесь ко мне, как к дерьму. Клянусь, в последнее время UFC только разочаровывает меня. Я чувствую, будто мне подрезают крылья. Что это за странное дерьмо. Очевидно, босс меня ненавидит. Позвольте мне заняться своими делами в другом месте», — написал Джонс.
Боец недоволен высказываниями главы компании Даны Уайта, который дал понять, что не будет спешить с организацией поединка Джонса с чемпионом промоушена в тяжёлом весе Фрэнсисом Нганну. Джон считает, что Уайт фактически дал ему пощёчину.
«Словно пощёчина». Джон Джонс оскорблён действиями UFC
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