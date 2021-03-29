Дана Уайт: не знаю, какое будущее ждёт Миочича
Президент UFC Дана Уайт поделился мнением о перспективах Стипе Миочича после поражения в титульном бою с Фрэнсисом Нганну на турнире UFC 260.
«Я не знаю, какое будущее ждёт Стипе. Очевидно, что после этого боя он должен вернуться домой, восстановиться и провести некоторое время со своей семьёй, а затем мы поговорим о том, что будет дальше. Но я не испытываю ничего, кроме глубочайшего уважения к Стипе Миочичу и всему, что он делал в этом виде спорта и для этой организации», — приводит слова Уайта MMAJunkie.
Нганну нокаутировал Миочича во втором раунде. Напомним, впервые Стипе Миочич и Фрэнсис Нганну встретились в январе 2018 года. Тогда американец хорватского происхождения победил единогласным решением судей.
Стипе Миочич впервые высказался после поражения от Фрэнсиса Нганну
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