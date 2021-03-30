Вартанян проведёт следующий бой 22 мая на турнире OpenFC

Российский профессиональный боец MMA, обладатель Кубка мира Эдуард Вартанян в «Инстаграме» анонсировал своё ближайшее появление в октагоне.
«Друзья, свой следующий бой я проведу 22 мая в Москве в организации OpenFC.
Меня многие спрашивают когда уже бой, вот теперь вы знаете дату и место) Я хочу быть активным и продолжать выступать, поэтому мы быстро нашли общий язык с руководством организации и заключили взаимовыгодное соглашение.
Я собираюсь подойти в хорошей форме и показать зрелищное выступление. Соперник скоро будет анонсирован. Заранее, спасибо за поддержку», — гласит пост Вартаняна в социальной сети «Инстаграм».
Напомним, что в последнем бою, состоявшемся на турнире ACA 110, Вартанян единогласным решением судей победил Мухамеда Кокова. Всего на его счету 24 боя в ММА, из которых 20 завершились победами.
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