Вартанян проведёт следующий бой 22 мая на турнире OpenFC

Российский профессиональный боец MMA, обладатель Кубка мира Эдуард Вартанян в «Инстаграме» анонсировал своё ближайшее появление в октагоне.



«Друзья, свой следующий бой я проведу 22 мая в Москве в организации OpenFC.



Меня многие спрашивают когда уже бой, вот теперь вы знаете дату и место) Я хочу быть активным и продолжать выступать, поэтому мы быстро нашли общий язык с руководством организации и заключили взаимовыгодное соглашение.



Я собираюсь подойти в хорошей форме и показать зрелищное выступление. Соперник скоро будет анонсирован. Заранее, спасибо за поддержку», — гласит пост Вартаняна в социальной сети «Инстаграм».

Напомним, что в последнем бою, состоявшемся на турнире ACA 110, Вартанян единогласным решением судей победил Мухамеда Кокова. Всего на его счету 24 боя в ММА, из которых 20 завершились победами.