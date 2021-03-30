Bellator представил рейтинг бойцов. Немков 2-й в общем, Емельяненко не в топ-3 тяжеловесов

В MMA-промоушене Bellator впервые представили рейтинг бойцов организации. Действующий чемпион Bellator в полутяжёлом весе Вадим Немков занял второе место в сводном рейтинге, уступив лишь обладателю пояса в двух весах Патрисиу Фрейре. На третьей строчке расположился чемпион в среднем весе Гегард Мусаси.

В топ-10 рейтинга тяжеловесов оказалось сразу три россиянина: Валентин Молдавский оказался третьим, Фёдор Емельяненко — четвёртым, Сергей Харитонов — девятым. Анатолий Токов оказался вторым в рейтинге средневесов, Ярослав Амосов — второй в списке полусредневесов, Магомед Магомедов — шестой в рейтинге бойцов легчайшего веса.

Женский сводный рейтинг возглавила действующая чемпионка в женском полулёгком весе бразильянка Крис Сайборг.

Смотрите Bellator и Brave CF эксклюзивно на Okko Спорт.



