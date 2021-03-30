Ванесса Порту оценила предстоящий бой с Кармуш на Bellator 256

Бразильская спортсменка Ванесса Порту, выступающая в Bellator в женской наилегчайшей весовой категории, рассказала об ожиданиях от поединка с представительницей США Лиз Кармуш. Бой Порту — Кармуш состоится на турнире Bellator 256 в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) в ночь с 9 на 10 апреля мск.

«Мы обе взрывные девушки. Это бой, от которого болельщики могут ожидать чего угодно.

Многие не знают, но я не раз выступала на соревнованиях по борьбе в Бразилии. Нам обеим по 37 лет, и мы более десяти лет выступаем в самом жёстком виде спортивных единоборств. Разумеется, мы тренируем разные приёмы.

Я выступаю в MMA с 2005 года. Просто потрясающе, что я мотивирована так же, как 10 лет назад», — приводит ее слова издание Порту Sherdog.