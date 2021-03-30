Тим Цзю — о бое с Хоганом: у него сломан нос? Мне всё равно, я намерен навредить ему

Австралийский боксёр Тим Цзю, сын бывшего абсолютного чемпиона мира в первом полусреднем весе Кости Цзю, поделился ожиданиями от поединка с Деннисом Хоганом, который состоится завтра, 31 марта. Напомним, Хоган в ходе подготовки к бою получил травму носа.
«Контракты, сломанные носы — мне всё равно. Просто пустите меня в ринг. Я здесь для этого, чтобы навредить оппоненту. Это наверняка не бой для разогрева.
Я уважаю Хогана, он классный боксёр. Но это мой ринг, мой мир. Я выступаю для того, чтобы нанести ущерб противнику», — приводит слова Цзю Fox Sports Australia.
Последний бой Цзю-младший провёл 16 декабря 2020 года, нокаутировав представителя Новой Зеландии Боуина Моргана. В поединке с Морганом Тим защитил титулы чемпиона Австралии и Азии по версии IBF и пояс WBO Global в первой средней весовой категории. 26-летний спортсмен на профессиональном ринге одержал 17 побед в 17 поединках (12 — нокаутом).
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