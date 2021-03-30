Уайт: я сломаю Джошуа ногу. А потом подерусь с Фьюри

Британский боксёр Диллиан Уайт, выступающий в тяжёлой весовой категории, заявил о желании провести бой с действующим чемпионом мира в тяжёлом весе по версии WBC Тайсоном Фьюри. Напомним, ожидается, что Фьюри следующий поединок проведёт с обладателем поясов WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа.

«Я просто сломаю Джошуа ногу, чтобы они не смогли сразиться. А потом подерусь с Фьюри», — приводит слова Уайта Talk Sport.

Напомним, в минувшие выходные Диллиан Уайт победил российского тяжеловеса Александра Поветкина, нокаутировав его в матче-реванше. На счету британского спортсмена 30 боёв в профессиональном боксе, в которых он одержал 28 побед (в том числе 18 нокаутом) и потерпел два поражения. У Фьюри 30 побед (в том числе 21 нокаутом) и одна ничья в 31 поединке.