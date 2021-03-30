Костя Цзю: у Тима наглый соперник. Я это очень люблю

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Костя Цзю поделился мнением о Деннисе Хогане, который, завтра, 31 марта, сразится с его сыном Тимом Цзю.

«Соперник очень неплохой. Наглый, что я очень люблю. Любит говорить, что я тоже очень люблю. Надо же уметь отвечать за свои слова.

Тим уверен в себе, у них хорошая подготовка. Он хорошо готов. Бой будет хороший. Хоган уже дрался за титул чемпиона мира, имеет хороший международный опыт. Думаю, Тим завершит бой в седьмом-восьмом раунде. Если я всё правильно посчитал», — передаёт слова Кости Цзю корреспондент «Чемпионата» Алла Князева.

Последний бой Цзю-младший провёл 16 декабря 2020 года, нокаутировав представителя Новой Зеландии Боуина Моргана. В поединке с Морганом Тим защитил титулы чемпиона Австралии и Азии по версии IBF и пояс WBO Global в первой средней весовой категории. 26-летний спортсмен на профессиональном ринге одержал 17 побед в 17 поединках (13 — нокаутом).