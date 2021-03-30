Менеджер Усика отреагировал на его желание выступить в UFC

Эгис Климас, менеджер бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в первом тяжёлом весе украинца Александра Усика, прокомментировал желание подопечного провести поединок в UFC. Ранее Усик, рассказывая о сообщении от президента UFC Даны Уайта, заявил, что готов попробовать свои силы в промоушене.
“Заявление Усика про UFC? Не мне же выходить в UFC. Саша есть Саша. Возможно, это и осуществится. Кто знает”, — приводит слова Климаса «Р-Спорт».
Напомним, Александр Усик в 2019 году отказался от титулов в первом тяжёлом весе, перейдя в тяжёлый вес.
Ранее сообщалось, что Усик за хорошие отступные может разрешить провести поединок с участием чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри и обладателя поясов WBA, IBF, WBO и IBО Энтони Джошуа. Украинский боксёр является обязательным претендентом на титул по линии WBO.
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